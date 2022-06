Torino, Belotti ha deciso di non rinnovare: Monza e Fiorentina alla finestra

E' giunto al capolinea il matrimonio tra Andrea Belotti e il Torino. Dopo 7 stagioni e 251 gare condite da 113 gol, il Gallo lascerà i granata a parametro zero per provare una nuova avventura. Nei giorni scorsi, il 28enne attaccante ha telefonato a tutti i compagni per salutarli e comunicare loro la decisione di non rinnovare. Sulle sue tracce ci sono l'ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani e la Fiorentina.