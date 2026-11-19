Insomma, anche a Torino Camarda non andrebbe a fare il titolare, ma dovrebbe e potrebbe mettere nelle gambe un numero di minuti sufficienti a fargli finalmente "conoscere" la Serie A. La formula? Il Milan è disposto a lasciarlo partire in prestito, anche perché in attacco ha intenzione di inserire un pezzo da novanta (Tresoldi) da affiancare a Gonçalo Ramos, il Torino dal canto suo vorrebbe poter inserire nell'affare una clausola di acquisto. Il senso è facilmente comprensibile: se Abate sarà in grado di far crescere ulteriormente Camarda, la volontà sarebbe quella di investire sul ragazzo per il futuro e, nel caso specifico, per molti anni. Torino è però solo una possibilità. Sul ragazzino rossonero ci sono anche Monza e Genoa. La certezza è che partirà, la domanda è dove andrà a finire. Papà Abate è pronto a riabbracciarlo, a gennaio scopriremo poi se sarà il granata la sua destinazione.