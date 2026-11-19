Più che un passo in avanti sembrerebbe un passo indietro, non fosse altro che per ricominciare, o cominciare davvero, Francesco Camarda potrebbe affidarsi a un vecchio amico. Nel futuro del giovane attaccante del Milan, solo 36 minuti giocati in questa prima parte di stagione, potrebbe infatti esserci il Torino di Ignazio Abate, l'uomo che ne ha curato la crescita e si è goduto, solo un paio di anni fa, i suoi 13 gol nell'allora Primavera rossonera, biglietto da visita che convinse poi Stefano Pioli a farlo esordire tra i grandi a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.
E allora, visto che dalle parti della Mole pensano a un ringiovanimento della rosa, non è da escludere che il ds Petrachi possa affondare il colpo a gennaio e consegni, o meglio, riconsegni Camarda ad Abate, nella speranza che questi sia in grado di fargli fare il definitivo salto di qualità. Certo, nelle gerarchie verrebbe dopo Adams e Simeone, ma alle spalle dei due la concorrenza non è poi così spietata, dato che Pellegri resta un oggetto misterioso, Kulenovic non convince del tutto e Zapata sente tutto il peso degli anni sui suoi possenti, e pesanti, muscoli.
Insomma, anche a Torino Camarda non andrebbe a fare il titolare, ma dovrebbe e potrebbe mettere nelle gambe un numero di minuti sufficienti a fargli finalmente "conoscere" la Serie A. La formula? Il Milan è disposto a lasciarlo partire in prestito, anche perché in attacco ha intenzione di inserire un pezzo da novanta (Tresoldi) da affiancare a Gonçalo Ramos, il Torino dal canto suo vorrebbe poter inserire nell'affare una clausola di acquisto. Il senso è facilmente comprensibile: se Abate sarà in grado di far crescere ulteriormente Camarda, la volontà sarebbe quella di investire sul ragazzo per il futuro e, nel caso specifico, per molti anni. Torino è però solo una possibilità. Sul ragazzino rossonero ci sono anche Monza e Genoa. La certezza è che partirà, la domanda è dove andrà a finire. Papà Abate è pronto a riabbracciarlo, a gennaio scopriremo poi se sarà il granata la sua destinazione.