Roma: è tutto fatto per Izzo, il calciatore conferma su Instagram

COLPO IN DIFESA

Colpo in difesa per la Roma, vicinissima ad Armando Izzo del Torino. L'operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore su una base di 22 milioni, suddivisi tra prestito e diritto di riscatto, che diventerebbe facilmente obbligo dopo un determinato numero di presenze. Arriva dallo stesso difensore, che ha pubblicato fiamme giallorosse su sfondo nero in una storia su Instagram, la conferma che l'affare è ormai prossimo alla chiusura.

Con un anno di ritardo, il centrale classe 1992 è pronto a sbarcare nella capitale. L'estate scorsa l'operazione naufragò per via dei rapporti tesi tra l'ex ds Petrachi e il numero 1 del Toro Cairo. Ma ora non ci sono più ostacoli e in casa giallorossa hanno deciso di regalare a Fonseca un difensore di grande affidabilità, maestro della difesa a tre, lo schema con cui ha finito il passato campionato la squadra e da cui ripartirà per la prossima ormai alle porte.

Sembra solo questione di ore anche il ritorno di Chris Smalling. I giallorossi attendono una risposta del Manchester United all'offerta di 9,5 milioni più due di bonus e la fumata bianca non appare in dubbio.