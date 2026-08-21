Torino, ufficiale l'arrivo di Fortini dalla Fiorentina

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini". Lo riporta una nota del club granata. "Fortini nasce a Camaiore il 13 febbraio 2006. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con la formazione Primavera conquista la Coppa Italia di categoria nella stagione 2023-'24, distinguendosi per continuità di rendimento e maturità tattica. Nella stagione successiva - si legge sul sito del Torino - viene ceduto in prestito alla Juve Stabia, in serie B, dove vive la sua prima esperienza nel calcio professionistico. Con il club campano colleziona 26 presenze, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist, a cui aggiunge una presenza nei playoff promozione. Tornato alla Fiorentina nell'estate del 2025, entra stabilmente nel giro della Prima Squadra. Nel corso della stagione 2025-'26 totalizza 26 presenze tra campionato e coppe, scendendo in campo 16 volte in Serie A, 9 volte in UEFA Conference League e una volta in Coppa Italia. Per lui anche due presenze con la nazionale italiana Under 21 ed una con la Nazionale maggiore, nell'amichevole giocata il 3 giugno 2026 contro il Lussemburgo". "Tutto il Torino Football Club accoglie Niccolò Fortini con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!", conclude la nota.