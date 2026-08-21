Intrigo Julian Alvarez: si fa avanti l'Arsenal ma lui dice 'no'

Quel che è certo è che i colchoneros non voglio vendere per nessuna ragione al mondo Julian Alvarez al Barcellona, motivo per cui tutti i tentativi di approccio tentati dai blaugrana sono stati vani. Il malumore dell'attaccante è noto, anche se non è ancora chiaro quale maglia vestirà la prossima stagione. Nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche l'Arsenal, desideroso di piazzare un colpo di assoluta importanza per puntare alla doppietta Premier League-Champions sfiorata lo scorso anno. Il numero 19 dell'Atletico, dal canto suo, non sarebbe propenso a un ritorno in Premier League e avrebbe momentaneamente accantonato la proposta dei Gunners.

