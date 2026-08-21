Cagliari, dal Como arriva in prestito Fadera

Accelerazione della trattativa ieri notte. E questa mattina appuntamento con le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Alieu Fadera, classe 2001, laterale d'attacco (gioca prevalentemente a sinistra) si trasferisce dal Como al Cagliari. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Como lo aveva prelevato dal Genk (Belgio) due stagioni fa. Con i lariani ventotto presenze e un gol. Poi il prestito al Sassuolo con ventotto apparizioni (undici volte titolare) e due reti. È anche nazionale gambiano: diciassette presenze, un gol.