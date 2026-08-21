Accordo col City per Savinho, il Tottenham di De Zerbi spende altri 100 milioni

Il Tottenham ha raggiunto un accordo con il Manchester City per l'acquisto dell'esterno Savinho per 75 milioni di sterline (87,5 milioni di euro), con ulteriori 10 di bonus che, complessivamente, portano il trasferimento a superare i 99 milioni di euro. Secondo i media inglesi, mancano solo le visite mediche e poi il brasiliano, 22 anni, firmerà un contratto a lungo termine. Corteggiato dal club londinese già la scorsa estate, Savinho aveva scelto di rimanere all'Etihad Stadium, ma il suo impiego è stato limitato sotto la guida di Pep Guardiola, con sole sette presenze da titolare in Premier League. Dopo aver già speso 185 milioni di sterline per i centrocampisti Mateus Fernandes dal West Ham e Sandro Tonali dal Newcastle, l'allenatore del Tottenham, Roberto de Zerbi, puntava a rinforzare l'attacco della sua squadra. Tuttavia, è improbabile che gli Spurs si fermino qui. Secondo fonti della BBC Sport, procedono spedite le trattative per l'egiziano Omar Marmoush, compagno di squadra di Savinho al City.