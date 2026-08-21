Inter, intreccio di mercato con Bonny: spunta l'ipotesi Martinelli

L'uscita di Ange-Yoan Bonny per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro - con sirene estere e l'interesse della Fiorentina qualora Moise Kean si trasferisse al Como - potrebbe stravolgere le strategie d'attacco dell'Inter nelle ultime battute di mercato.
Il tesoretto incassato dal centravanti francese naturalizzato ivoriano consentirebbe ai nerazzurri di tentare un ulteriore affondo in Premier League puntando Gabriel Martinelli, esterno offensivo in rotta con l'Arsenal e offerto dall'agenzia Roc Nation.
L'operazione per l'italo-brasiliano si preannuncerebbe tuttavia complessa visto il prezzo stabilito dai Gunners: oltre 40 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.