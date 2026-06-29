Torino su Acerbi: idea a parametro zero per la difesa

Il Torino valuta l'innesto di Francesco Acerbi per ricostruire la propria difesa, rimasta orfana di Guillermo Maripán e Luca Marianucci. Il centrale classe 1988, reduce da stagioni da assoluto protagonista all'Inter, si svincolerà ufficialmente domani alla scadenza del contratto con i nerazzurri e non ha alcuna intenzione di ritirarsi, puntando a giocare per almeno un altro biennio.