Torino su Acerbi: idea a parametro zero per la difesa

Il Torino valuta l'innesto di Francesco Acerbi per ricostruire la propria difesa, rimasta orfana di Guillermo Maripán e Luca Marianucci. Il centrale classe 1988, reduce da stagioni da assoluto protagonista all'Inter, si svincolerà ufficialmente domani alla scadenza del contratto con i nerazzurri e non ha alcuna intenzione di ritirarsi, puntando a giocare per almeno un altro biennio.
Nonostante il forte pressing di Simone Inzaghi, che lo vorrebbe con sé in Arabia Saudita all'Al Hilal con un ricco contratto biennale, il difensore e la sua famiglia preferirebbero la permanenza in Italia, attirando l'interesse non solo del Genoa e del Monza, ma soprattutto del presidente Urbano Cairo. La dirigenza granata sta studiando l'operazione con attenzione per inserire un elemento di comprovata esperienza. Lo scrive Tuttosport.