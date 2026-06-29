Torino su Acerbi: idea a parametro zero per la difesa

Il Torino valuta l'ingaggio di Francesco Acerbi, in uscita dall'Inter. Il difensore potrebbe rifiutare l'Arabia per restare in Italia: i dettagli

29 Giu 2026 - 10:00
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Il Torino valuta l'innesto di Francesco Acerbi per ricostruire la propria difesa, rimasta orfana di Guillermo Maripán e Luca Marianucci. Il centrale classe 1988, reduce da stagioni da assoluto protagonista all'Inter, si svincolerà ufficialmente domani alla scadenza del contratto con i nerazzurri e non ha alcuna intenzione di ritirarsi, puntando a giocare per almeno un altro biennio.

Nonostante il forte pressing di Simone Inzaghi, che lo vorrebbe con sé in Arabia Saudita all'Al Hilal con un ricco contratto biennale, il difensore e la sua famiglia preferirebbero la permanenza in Italia, attirando l'interesse non solo del Genoa e del Monza, ma soprattutto del presidente Urbano Cairo. La dirigenza granata sta studiando l'operazione con attenzione per inserire un elemento di comprovata esperienza. Lo scrive Tuttosport.

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