Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario

Tra pochi giorni sarà ufficialmente svincolato sul mercato, e per questo Dusan Vlahovic è alla disperata ricerca di un nuovo club. Ricerca che si è fatta ardua specialmente per le richieste economiche del serbo che hanno 'spaventato' la Juventus e non solo. Al momento solo il Besiktas, spinto da Italiano, sembra intenzionato ad accontentare la punta che però ha preso tempo.
L'ex Fiorentina infatti, spera che arrivi una proposta da un club europeo di maggiore livello, e nelle ultime ore, fa sapere il Mundo Deportivo, si sarebbe offerto nuovamente al Barcellona. I catalani, alla ricerca di una punta dopo l'addio di Lewandowski, hanno puntato tutto su Julian Alvarez ma un nuovo scenario sembra giocare in favore del serbo.
Sì perché a salutare il Barcellona potrebbe essere anche Ferran Torres, ancora non certo di proseguire la sua avventura in Catalogna. Se l'ex Valencia optasse per un addio, ecco che si spalancherebbero le porte per Dusan. D'altronde il Barcellona avrebbe anche le capacità economiche per garantirgli la cifra richiesta, ossia almeno 8 milioni di euro a stagione. A cui andrebbero aggiunti i circa i circa 15 milioni di bonus alla firma.