Vlahovic, ultimo tentativo col Barcellona: il serbo si offre ancora e potrebbe farcela, lo scenario

Tra pochi giorni sarà ufficialmente svincolato sul mercato, e per questo Dusan Vlahovic è alla disperata ricerca di un nuovo club. Ricerca che si è fatta ardua specialmente per le richieste economiche del serbo che hanno 'spaventato' la Juventus e non solo. Al momento solo il Besiktas, spinto da Italiano, sembra intenzionato ad accontentare la punta che però ha preso tempo.