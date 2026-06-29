Dalla Francia, Diomandé a un passo dal Paris Saint-Germain

L'esterno ivoriano del Lipsia, Yan Diomandé, è vicinissimo al trasferimento al Paris Saint-Germain. Lo riferisce L'Equipe, secondo cui il 19enne che sta brillando ai Mondiali avrebbe già comunicato al club della capitale francese la sua volontà di firmare quest'estate.
Per il Psg, un prerequisito fondamentale per qualsiasi trattativa è la certezza della volontà del giocatore di unirsi al progetto parigino. Pertanto si fanno sempre più serrati i contatti tra il presidente Al-Khelaïfi e la dirigenza del Lipsia, nonostante le pressioni del Liverpool anche lui interessato all'attaccante. Ormai le parti sarebbero a un passo dal raggiungere un accordo definitivo, Diomandé firmerà un contratto di cinque anni con il Psg.