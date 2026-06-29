Dalla Francia, Diomandé a un passo dal Paris Saint-Germain

Per il Psg, un prerequisito fondamentale per qualsiasi trattativa è la certezza della volontà del giocatore di unirsi al progetto parigino. Pertanto si fanno sempre più serrati i contatti tra il presidente Al-Khelaïfi e la dirigenza del Lipsia, nonostante le pressioni del Liverpool anche lui interessato all'attaccante. Ormai le parti sarebbero a un passo dal raggiungere un accordo definitivo, Diomandé firmerà un contratto di cinque anni con il Psg.