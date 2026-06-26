LA SVOLTA

Il Como non perde tempo e si riprende subito Nico Paz: pronti 60 milioni per il Real

Accordo tra i lariani e i merengues, che tra un anno potranno riprendersi l'argentino a 80 mln

26 Giu 2026 - 15:09
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Il Como non ha perso tempo per Nico Paz. Il giorno dopo la decisione del Real Madrid di esercitare il diritto di recompra per l'attaccante argentino versando i 9 milioni di euro come da accordi, il club lariano è passato subito all'attacco e, come riferisce Fabrizio Romano, è pronto a investire i 60 milioni di euro necessari per trattenere il giocatore un altro anno alla corte di Cesc Fabregas. Tra un anno il Real Madrid potrà esercitare il diritto di recompra per 80 milioni: il Como sta lavorando perché sia valida soltanto nella prossima finestra di mercato estiva. 

Di quasi certo c'era che sarebbe tornato a Madrid ma non per rimanerci. Priorità a questo punto al Como, che aveva una settimana di tempo per decidere se sborsare i 60 milioni stabiliti. Oppure via all'asta per assicurarsi il talento argentino grande protagonista della trionfale stagione della squadra lariana, chiusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League. Ma il Como non ci ha pensato un attimo e ha giocato subito la carta a sua disposizione, mettendo sul piatto quanto chiesto dalla Casa Blanca per riportare a casa Nico Paz, attualmente impegnato con la nazionale Albiceleste al Mondiale 2026, sfruttando anche la volontà del giocatore di restare nella rosa di Fabregas. Sfuma dunque il sogno dell'Inter di portare il giocatore in nerazzurro. Marotta e Ausilio erano alla finestra in attesa eventualmente di preparare l'assalto. Contando anche sulla storica amicizia tra il vicepresidente Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del calciatore e suo ex compagno di nazionale ai Mondiali del 1998.

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