Juve, Muharemovic per la difesa: primi contatti col Sassuolo

La Juventus ha avviato i primi contatti formali con il Sassuolo per riportare a Torino Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 messosi in luce nell'ultimo campionato e attualmente impegnato ai Mondiali con la Bosnia. L'operazione, rivelata da Matteo Moretto, rappresenterebbe una sorta di ritorno alla base per il centrale mancino, cresciuto nel vivaio bianconero tra il 2021 e il 2024 prima di consacrarsi in neroverde sotto la guida di Fabio Grosso e conquistare la Serie A.