L'Atalanta saluta Godfrey: ai Rangers in prestito con diritto di riscatto

29 Giu 2026 - 11:17
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Ben Godfrey saluta l'Atalanta e si trasferisce in Scozia ai Rangers in prestito con diritto di riscatto. Il centrale inglese era arrivato a Bergamo nell'estate 2024, ma non aveva praticamente mai trovato spazio e nelle ultime stagioni è stato in prestito tra Ipswich, Sheffield e Brondby. 

Il comunicato ufficiale: "Atalanta BC comunica di aver ceduto a Rangers Football Club il diritto alle prestazioni sportive del difensore Benjamin Godfrey, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva. Atalanta BC augura a Benjamin le migliori soddisfazioni per la sua nuova esperienza professionale in Scozia".

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