Torino, Cairo: "Baroni? Non è in discussione"

"Non sarà mica Baroni il tema, non è in discussione: con lui parlo tutti i giorni": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, vuole respingere le voci di panchina traballante dopo tre sconfitte di fila e appena 14 punti in 14 giornate. "Sono deluso perché contro il Milan abbiamo fatto un primo tempo eccellente - sottolinea il patron granata - poi abbiamo subito gol in inferiorità numerica: dovevamo essere più furbi, anche se abbiamo aspettato che Leao uscisse". Ora ci sarà la Cremonese: "Ho detto alla squadra che bisognerà giocare come se fosse l'ultima" l'appello di Cairo a Zapata e compagni in vista del prossimo appuntamento.