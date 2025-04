Erik Ten Hag, ex allenatore del Manchester United, era stato avvistato nella Capitale già in giornata e questa sera è presente allo stadio Olimpico per la sfida tra la Roma e la Juventus. Dall'entourage dell'olandese ex anche dell'Ajax, negano contatti con il club giallorosso per ricoprire il ruolo d'allenatore della prossima stagione, giustificando la presenza come semplice 'spettatore'.