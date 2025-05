Roma, Ghisolfi: "Non parlo dell'allenatore. Rinnovo Svilar? Lo merita ma non c'è fretta"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina: "Non sono qua per confermare o meno nomi del prossimo allenatore, però posso dire ai tifosi che stiamo lavorando per una scelta importante e abbiamo le idee chiare, con mister e proprietà siamo allineati al 100%. Poi sarà tutto comunicato nel momento giusto. Non voglio confermare niente, lavoriamo per il futuro ma è importante anche il presente e questa partita. Svilar? Non abbiamo fretta, ha un contratto fino al 2027 e ci stiamo parlando. Siamo ottimisti, lui vuole restare alla Roma e noi vogliamo costruire il futuro con lui. Ancora ci sono 2 anni di contratto. Lui merita questo rinnovo e ne stiamo parlando, c'è anche da valutare l'aspetto finanziario. Sono trattative".