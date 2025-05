Monza, ds Bianchessi: "Da domani analisi per preparare squadra per tornare subito in A"

"Da domani con Galliani faremo una analisi per preparare una squadra che sia il più pronta possibile per luglio quando andrà in ritiro per vincere il campionato (di Serie B, ndr). E' importante avere un mix di giocatori esperti e giovani, ma adesso ogni discorso è prematuro". Lo ha detto il direttore sportivo del Monza Mauro Bianchessi ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta che ha condannato aritmeticamente i brianzoli alla retrocessione in Serie B. "Come dispiace tantissimo ai tifosi dispiace alla società e a Galliani, che è il primo a essere dispiaciuto - ha aggiunto - Quando si cade bisogna avere la forza di rialzarsi, questo non cancella gli anni bellissimi che il Monza ha fatto".