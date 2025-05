"Vorrei mandare un messaggio agli amici, la smettessero di fare il mercato con i giocatori della Lazio, i consigli del diavolo se li mangia la volpe, io non sono il diavolo. Il mercato si apre a giugno, non lo trovo carino a sondare i nostri giocatori per vie traverse". Così il ds della Lazio Angelo Fabiani a Dazn dopo la vittoria di Empoli. "Non andrei mai all’Empoli a informarmi il prossimo anno eccetera. Sono bassezze di cui qualche mio collega se ne dovrebbe vergognare".