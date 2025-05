Dopo una sola stagione in Premier League, Dean Huijsen ha già attirato le attenzioni di diversi club importanti. Sulel tracce dell'ex difensore della Juve ceduto al Bournemouth per poco più di 15 milioni di euro ci sarebbero Newcastle, Chelsea e Bayern Monaco. Per mettere le mani sul cartellino del giocatore però occorrerà mettere mano al portafogli. Da giugno 2025 Huijsen ha infatti una clausola rescissoria vicina ai 60 milioni di euro valida.