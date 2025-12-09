Tacconi consiglia la Juve: "Ecco quale portiere comprerei"

A 40 anni esatti dalla storica Coppa Intercontinentale vinta a Tokyo (8 dicembre 1985), l'eroe di quella giornata, Stefano Tacconi, si racconta a Tuttosport tra nostalgia e attualità. Se sulle sue condizioni di salute ammette di "tirare avanti con una stampella", l'ex portiere ha le idee chiarissime sulla Juventus di oggi e su chi dovrebbe difenderne i pali in futuro. Il suo endorsement è netto: "Mi piace tanto Carnesecchi dell’Atalanta. Sì, lui mi somiglia parecchio. Sarebbe bello vederlo alla Juve un giorno".