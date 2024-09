Rabiot, entusiasmo alle stelle all'arrivo a Marsiglia: "Mi fanno sentire speciale"

NUOVO AVVENTURA

Il centrocampista ex Juve riparte dalla Ligue 1: martedì visite poi la firma di un biennale

Grande entusiasmo a Marsiglia per l'arrivo in città di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, svincolato dopo il suo addio alla Juve, torna in patria e riparte dalla Ligue 1: con il club del presidente Pablo Longoria sottoscriverà un contratto biennale con ricco bonus alla firma, che arriverà dopo le visite mediche in programma martedì. Mercoledì la foto ufficiale con la nuova squadra e il primo allenamento agli ordini di mister De Zerbi: "È incredibile, è pazzesco vedere i tifosi dell'OM, ​​mi fanno sentire speciale".

"All'inizio sembrava un affare improbabile, alla fine ho parlato con Benatia e con De Zerbi e ho accettato - ha detto Rabiot a RMC Sport all'arrivo all'eroporto - L’obiettivo è vincere per tornare in Champions League. Non vedo l'ora di allenarmi e di tornare al Vélodrome". Il centrocampista è sceso in campo per l'ultima volta negli ultimi europei con la maglia della Francia. Il ct dei Bleus Didier Deschamps non lo ha convocato nell'ultima sosta definendo la sua situazione "imbarazzante".