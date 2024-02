Sassuolo, Dionisi sarà esonerato: attesa per il sostituto

La sconfitta nello scontro salvezza contro l'Empoli costa la panchina ad Alessio Dionisi, che sarà esonerato dal Sassuolo nelle prossime ore, quando è attesa anche la decisione sul sostituto. La squadra è al momento quartultima in Serie A con 20 punti, in piena lotta per non retrocedere. Il Sassuolo tornerà in campo mercoledì 28 febbraio per il recupero del match col Napoli rinviato per la Supercoppa italiana, ancora da capire chi si siederà sulla panchina di casa del Mapei Stadium. Intanto l'allenamento di domenica 25 febbraio, inizialmente programmato per le ore 11, è stato posticipato alle 15.