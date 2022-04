Sassuolo, Scamacca ha rinnovato: l'attaccante ha firmato fino al 2026

UFFICIALE

Il prolungamento però non cambia nulla in chiave mercato: il bomber resta nel mirino di Inter e Milan, a cui ora tocca la prossima mossa

Mossa importante in casa Sassuolo per "blindare" uno dei suoi gioielli più preziosi e pianificare le prossime manovre. Il club neroverde ha infatti annunciato di aver rinnovato il contratto di Gianluca Scamacca fino al 30 giugno 2026. Un passo obbligato per il presente e per il futuro e un messaggio alle big interessate al giocatore. Il prolungamento del bomber non cambierà infatti nulla in chiave mercato. L'attaccante a giugno sembra destinato a innescare una serrata corsa al rialzo tra diversi top club, con l'Inter in pole e il Milan sullo sfondo. "L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde - si legge nel comunicato del Sassuolo -. Gianluca Scamacca (1999, attaccante) fino al 30 Giugno 2026" Sassuolo, quanti gioielli in vetrina!













Autore di 13 reti in 30 presenze in Serie A, Scamacca è una delle grandi sorprese di questa stagione e nei prossimi mesi sarà tra i giocatori più contesi del calciomercato. Un obiettivo molto ambito soprattutto dalle milanesi che a giugno potrebbero innescare un derby speciale per aggiudicarsi il cartellino dell'attaccante neroverde. Al Sassuolo dal gennaio del 2017, dove è arrivato dopo le giovanili nel PSV, negli anni Scamacca ha vestito le maglie di Cremonese, PEC Zwolle, Ascoli e Genoa prima di esplodere in neroverde.