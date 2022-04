Carnevali apre la cassaforte Sassuolo: ecco dove andranno i miei gioielli

L'INTERVISTA

Da Raspadori a Traoré, passando per Scamacca e Berardi: l'ad dei neroverdi dice tutto

Dio li fa e lui, sostanzialmente, li accoppia. In una lunga intervista alla Gazzetta, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, fa il punto sul futuro dei gioielli neroverdi. Da Raspadori a Scamacca, passando per Berardi e Traoré, ciascuno di fatto destinato a una big del nostro campionato. Sassuolo permettendo, chiaramente. Il puzzle è più o meno questo: Raspadori piace alla Juve, che ha individuato in lui il sostituto ideale di Dybala, Scamacca è inseguito da Inter e Milan, Berardi potrebbe fare al caso dei rossoneri e Traoré ha attirato l'attenzione del Napoli. Per non dimenticare Frattesi, nei radar nerazzurri da tempo...

Cinque uomini d'oro per rinforzare i top team italiani e, di conseguenza, riempire le casse dei neroverdi. Ma andiamo con ordine e partiamo da Raspadori: "La Juve ci ha chiesto Raspadori alla fine del mercato estivo del 2021 - dice Carnevali - ma non c'era tempo per imbastire la trattativa e presero Kean. Nell'ultimo periodo non ho più parlato direttamente con la Juve ma mi giunge voce di un suo interessamento e la aspetto a braccia aperte. Se vuole Raspadori però deve rassegnarsi a spendere...".

A spendere, già, ma quanto? "C'è una cifra base che vale per tutti i nostri giocatori più forti: si parte da 30 milioni e poi si valuta caso per caso. Ma il Sassuolo si libererà di un giocatore solo quando avrà una valida alternativa. Sa qual è il giocatore con più richieste? Maxime Lopez".

Da Raspadori a Scamacca: "L'Inter ha manifestato il suo interesse, ma Gianluca ha davvero tante offerte dalla Premier... Deve ancora crescere, forse ha bisogno di un altro anno con noi",

E Berardi? "E' perfetto per il Milan: se io fossi l'ad di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei", dice Carnevali.

Infine Frattesi e Traoré: "Sono giocatori diversi: Frattesi sta facendo un bel cammino, Traoré è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli, ma anche in Premier, ha grandi qualità