Sassuolo, Boateng verso la Bundesliga: Melissa Satta permettendo

SASSUOLO

Kevin Prince Boateng sarebbe davanti a un bivio. L'attaccante ghanese del Sassuolo, rientrato dall'esperienza al Barcellona, potrebbe nuovamente lasciare il club neroverde (contratto in scadenza nel giugno del 2021) per fare ritorno in Bundesliga. Secondo quanto riportato dalla Bild, ad attenderlo c'è l'Eintracht Francoforte, squadra con cui ha conquistato in passato una Coppa di Germania, ma a frenare la trattativa sarebbe... Melissa Satta. Satta-Boateng, ritorno di fiamma instagram

Tra il calciatore e l'ex velina, infatti, dopo la separazione ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento (come testimoniano le foto che negli ultimi giorni sono arrivate da Ibiza) che, chiaramente, con la partenza di Boateng verso la Germania potrebbe non andare a buon fine.

Al momento dunque sarebbe tutto fermo per questioni di cuore, nonostante, come scrivono in Germania, il club tedesco sia molto vicino a trovare l'accordo con il Sassuolo e la distanza da colmare per chiudere l'operazione sia soltanto di un milione di euro. Però, si sa, al cuor non si comanda.