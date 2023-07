Sassuolo, Carnevali: "Per Frattesi con 35-40 milioni chiudiamo subito"

SASSUOLO

L'ad dei neroverdi avvisa le pretendenti. Marotta: "Chiaro interesse, non è legato a Brozovic". L'agente Riso: "Non sarà ancora la settimana di Davide"

Nel giorno dell'apertura del calciomercato estivo 2023, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, lancia un chiaro avvertimento a tutte le corteggiatrici di Davide Frattesi. "In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è che non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore: a 35-40 milioni chiudiamo subito - le parole del dirigente intervistato al 'Grand Hotel Rimini' -. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l'anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione". E Giuseppe Marotta, che con l'Inter è tra le pretendenti al giocatore, replica: "C'è un chiaro interesse per Frattesi ma la situazione non è legata a quella di Brozovic. Carnevali è abile e bravo, sa destreggiarsi sul mercato. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte e il prezzo continua a salire (sorride, ndr)".

CARNEVALI SU FRATTESI Frattesi rischia di essere un po' come sora camilla che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Le big italiane sono in fila per lui, ma nessuna ha ancora fatto pervenire al Sassuolo l'offerta giusta. "Oggi inizia il calciomercato, in questa cornice fantastica e vediamo chi farà questo colpo da maestro - ha spiegato Carnevali -. Incontreremo l'Inter, ma anche tante altre società; siamo all'inizio, siamo lontani, vedremo cosa succederà".

"Non so se sarà la serata giusta o meno, si parlerà spero non solo di Frattesi. Da oggi si fa sul serio. Brozovic? Sapevamo della vicenda (cioè che l'Inter vuole reinvestire su Frattesi i soldi ricavati dalla cessione del croato, ndr), credo sia legato molto a questo affare ma noi siamo chiari, sappiamo cosa vogliamo e vedremo se ci riusciremo. Se no, magari Frattesi resterà" ha ribadito Carnevali a Sportitalia, in una sorta di ultimatum dato all'Inter.

L'Ad del Sassuolo ha poi sottolineato: "Non possiamo aspettare una squadra sola. La Roma è stata la prima società che ce lo ha chiesto, l'anno scorso. La Roma è interessata. Milan e Juve? Non solo spero. Col Milan non ho mai parlato, zero contatti, non so in futuro".

FRATTESI, PARLA IL PROCURATORE E Riso, agente del giocatore, è presente a Rimini e cenerà con Carnevali e Marotta: "Non parleremo di calcio, ma l'Inter al momento deve sistemare altro. Non credo questa sarà la settimana di Frattesi, sicuramente nelle prossime ma non questa".

FRATTESI, LA PROPOSTA DELL'INTER L'Inter ha proposto il cartellino di Mulattieri e 23-24 mln di euro, cifra ancora lontana dalla richiesta di Carnevali che ne vorrebbe 35. Il club nerazzurro, però, ha già chiarito che non parteciperà a eventuali aste, avendo già prefissato un budget per l'operazione, contando, tra l'altro, sulla preferenza di Frattesi a vestire la maglia interista.

Con il Milan che pare ormai orientato su altre piste e la Juve che ha come obiettivo principale Sergej Milinkovic-Savic, ad approfittare della situazione di stallo tra Inter e Sassuolo dopo l'intoppo tra Brozovic e l'Al Nassr potrebbe essere la Roma, forte di quel 30% che detiene sulla rivendita del giocatore. Anche Pinto, però, come Marotta non vuole innescare aste.