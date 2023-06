Brozovic, la telenovela non è finita: l'Al Nassr gioca al ribasso con l'Inter

INTER

Al centrocampista croato 100 milioni in tre anni, ma i nerazzurri sono infuriati con lui

Marcelo Brozovic e l'Inter: lo screzio coi tifosi, la svolta con Spalletti, i km macinati e la trasformazione in Epic





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La parola fine sulla telenovela Marcelo Brozovic non si può ancora mettere. Il croato ha trovato l'accordo con l'Al-Nassr, che gli garantirà un ingaggio monstre da 100 milioni di euro in tre anni (fino al 2026) e un bonus alla firma. Il club arabo, però, che si era accordato con l'Inter a quota 23 milioni, ha nelle ultime ore abbassato l'offerta, scendendo a 15 milioni per il cartellino (bonus compresi). Inutile dire che la situazione non è stata gradita dai nerazzurri, con Beppe Marotta, in particolare, visibilmente irritato per la situazione. La questione, per quanto riguarda l'Inter, è chiarissima: il giocatore parte solo per la cifra inizialmente pattuita, altrimenti non se ne fa nulla. Affare a rischio quindi? Tendenzialmente no, è molto difficile che una trattativa così ben avviata si areni, ma quello che era dato per fatto, fatto evidentemente non è.

Fatto sta che Brozovic, atteso per le visite mediche (l'Inter ha ora negato il permesso, ndr), per il momento si sta godendo qualche giorno di relax al mare e ancora a Saudi non si è visto. Anche questa situazione è considerata piuttosto paradossale dall'Inter, cui, tra l'altro, il croato avrebbe chiesto una buonuscita.

L'affare torna insomma in discussione. Un problema non da poco per i nerazzurri, cui la cessione di Brozovic serviva per poter proseguire le altre trattative di mercato, Frattesi su tutti.

dite la vostra 30 giu 2023

BROZOVIC, LA RESA DEL BARCELLONA: "COSTA TROPPO" Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha confermato il mancato arrivo di Brozovic: "Lui come Zubimendi o Kimmich costano troppo per noi, questi affari non si faranno a causa dei parametri finanziari che ci richiederebbero. Brozovic ha un'offerta dall'Arabia Saudita contro la quale non possiamo competere".

