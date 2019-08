Il Sassuolo fa sul serio per Defrel. I neroverdi sono intenzionati a completare il loro attacco con il ritorno del giocatore della Martinica e stanno aumentando la pressione sulla Roma per chiudere l'affare. I giallorossi però stanno valutando oltre all'offerta del Sassuolo quelle della Sampdoria, che ha avuto in prestito Defrel l'anno scorso e dove Di Francesco lo accoglierebbe volentieri, e della squadra francese del Saint-Etienne.