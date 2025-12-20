Logo SportMediaset

Roma, Ranieri: "Mercato difficile se il Chelsea spende 70 milioni per sedicenni"

20 Dic 2025 - 15:18

"Quando ci dicono comprate qualcuno...Poi il Chelsea spende 50-70 milioni per ragazzi di 16-17 anni, per questo trovare giocatori non è facile. Andare a trovare giocatori e avere idee non è facile. Si può sbagliare, ma bisogna avere la coscienza a posto per fare il meglio per la propria squadra". Lo ha detto Claudio Ranieri, consulente dei Friedkin per la Roma, parlando della superiorità del calcio inglese rispetto alle altre leghe durante la consegna del premio Asi Sport e Cultura. "In Inghilterra hanno i soldi e la fanno da padrone", ha aggiunto.

