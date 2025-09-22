Sampdoria: Donati in bilico, partita con il Bari decisiva

Inizio di campionato da incubo per la Sampdoria, che ha perso le prime quattro giornate di Serie B e si trova ultima in classifica, da sola, con zero punti realizzati e solo due gol fatti. Secondo La Gazzetta dello Sport, la posizione dell'allenatore Massimo Donati sarebbe fortemente a rischio: la società starebbe valutando un cambio in panchina in caso di risultato negativo nel prossimo match contro il Bari. Intanto, sugli spalti continua la protesta dei tifosi blucerchiati che avrebbero convocato un'assemblea pubblica per esprimere il loro dissenso nei confronti della gestione societaria.