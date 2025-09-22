Logo SportMediaset
Mercato

Fiorentina, passi avanti per il rinnovo di Mandragora

22 Set 2025 - 11:30

In un inizio di campionato difficile per la Fiorentina (due punti in quattro partite), Rolando Mandragora è una delle poche note positive: dei tre gol segnati fino a questo momento dai Viola, due sono stati realizzati dal centrocampista. La società, nel corso di questa settimana, cercherà di arrivare a un accordo definitivo per il rinnovo di Mandragora: il contratto del giocatore è in scadenza nel 2026, anche se in caso di raggiungimento delle 25 presenze scatterebbe l'opzione di prolungamento fino al 2027. A prescindere da questa ipotesi, però, la volontà delle parti è di rinnovare fino al 2028

