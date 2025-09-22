Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Dalla Spagna: il Manchester City prepara l'assalto a Lookman

22 Set 2025 - 12:49
© Getty Images

Il Manchester City fa sul serio per Ademola Lookman. L'attaccante dell'Atalanta, reintegrato in rosa dopo un'estate tormentata, è finito nel mirino di Pep Guardiola che vede in lui il rinforzo perfetto in grado di portare gol, verticalità e dinamismo a tutto il reparto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal portale Fichajes.net, i Citizens starebbero già studiando l'offerta per la Dea e sarebbero pronti a mettere sul tavolo 100 milioni di euro. Lookman ha un contratto in scadenza nel 2027 e al momento l'ipotesi di un rinnovo sembra difficilissima: in Inghilterra la situazione è monitorata attentamente e diversi club, tra cui il City, potrebbero bussare alle porte dell'Atalanta il prossimo giugno. 

