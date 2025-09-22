Marco Rossi: "L'Ungheria mi ha salvato dandomi lavoro, l'Italia no"

Marco Rossi è considerato una star in Ungheria dopo aver rilanciato la nazionale magiara. Il commissario tecnico ha parlato delle difficoltà di trovare spazio nel mondo del calcio internazionale nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport non mancando di lanciare qualche frecciata all'Italia: "Io non avevo mai pregato nessuno in vita mia, ma feci uno squillo al direttore sportivo dell'Honved. Sono passati quasi 15 anni e sono ancora qui. Questo Paese mi ha salvato, mi ha dato la possibilità di lavorare, l'Italia no. Magari anche per responsabilità mia, non ho mai saputo vendermi".