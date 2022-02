La Salernitana ha scelto il nuovo allenatore: Nicola ha la meglio su Pirlo

LA DECISIONE

Secondo cambio di panchina stagionale per i campani: l'impresa salvezza affidata all'ex tecnico del Torino

La Salernitana cambia ancora allenatore nel tentativo di rilanciarsi in ottica salvezza: dopo l'esonero di Stefano Colantuono - che era arrivato alla nona giornata di campionato al posto di Fabrizio Castori - il club campano ha deciso di affidarsi a Davide Nicola che ha vinto il ballottaggio con Pirlo: il nuovo tecnico è atteso in giornata a Salerno per firmare il contratto e mettersi subito alla guida della sua nuova squadra.

Il patron Iervolino, assieme al ds Sabatini, ha valutato il profilo di diversi candidati scegliendo alla fine di affidarsi a Nicola, artefice tra l'altro della clamorosa impresa salvezza con il Crotone nella stagione 2016/2017. Dopo l'esperienza della scorsa stagione al Torino, Nicola era in attesa di una nuova chiamata, arrivata nella notte: l'accordo dovrebbe legare club e tecnico sino a giugno con opzione per la prossima stagione, automatica in caso di salvezza.

L'ESONERO DI COLANTUONO

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali."