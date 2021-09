Salernitana, è il giorno di Ribery: oggi visite e firma

IL COLPO

Il francese atterrerà a Napoli col suo jet privato, poi si recherà a Salerno per mettere nero su bianco l'accordo con i granata

È il grande giorno di Franck Ribery alla Salernitana. Il fuoriclasse francese è atteso oggi in città per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club granata per la prossima stagione (con opzione per il 2022/23 in caso di salvezza). Di buon mattino è partito con il suo jet privato (come testimoniano le storie su Instagram) in direzione Napoli, da lì si sposterà a Salerno per mettere tutto nero su bianco. I tifosi campani possono iniziare a sognare. Getty Images

Dopo il mancato accordo per il rinnovo con la Fiorentina, la straordinaria carriera di Ribery riparte dunque da Salerno, dove il fuoriclasse francese sarà chiamato ad aiutare la squadra a raggiungere una salvezza non semplice. Per uno che in carriera ha vinto tutto (9 campionati tedeschi, 6 coppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per club, giusto per citare i trofei principali), si prospetta una sfida certamente stimolante. La Serie A e Salerno sono pronti ad accoglierlo.