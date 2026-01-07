West Ham, crisi senza fine: ora Espirito Santo rischia l'esonero

18esimo posto in classifica a -7 dalla quartultima: il West Ham sta attraversando una crisi senza fine e la sconfitta contro il Nottingham Forest ha ufficialmente aperto le discussioni sul futuro di Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese, esonerato proprio dal Forest a inizio stagione, ora rischia un secondo licenziamento: la pazienza del club londinese sta per finire e la sensazione in Inghilterra è che Espirito Santo dovrà far di tutto per invertire la rotta. Ogni partita, dunque, sarà un esame e la prossima sconfitta potrebbe essere decisiva per la sua permanenza sulla panchina degli Hammers.