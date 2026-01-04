L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Hilal, Theo Hernandez potrebbe far presto ritorno in Italia: sulle tracce dell'ex terzino del Milan c'è infatti la Juve. A darne notizia, con un annuncio clamoroso, è stato Carlo Pellegatti, che dal suo canale youtube ha svelato che "ci sono contatti tra l'entourage di Theo e il club bianconero, un'operazione non per gennaio ma per la prossima estate". Quella juventina è destinazione gradita per Theo, già pronto a salutare l'Arabia.