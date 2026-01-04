L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Il terzino ex Milan tentato dall'ipotesi bianconera per la prossima stagione
Dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Hilal, Theo Hernandez potrebbe far presto ritorno in Italia: sulle tracce dell'ex terzino del Milan c'è infatti la Juve. A darne notizia, con un annuncio clamoroso, è stato Carlo Pellegatti, che dal suo canale youtube ha svelato che "ci sono contatti tra l'entourage di Theo e il club bianconero, un'operazione non per gennaio ma per la prossima estate". Quella juventina è destinazione gradita per Theo, già pronto a salutare l'Arabia.
Il principale ostacolo dell’operazione resta senza dubbio l’ingaggio. In Arabia Saudita Hernandez percepisce circa 20 milioni di euro a stagione, una cifra fuori parametro per qualsiasi club italiano. Tuttavia, la volontà del giocatore di tornare protagonista in Europa potrebbe risultare decisiva. Secondo le indiscrezioni, il francese sarebbe disposto a una sensibile riduzione dello stipendio pur di sposare il progetto bianconero e rimettersi al centro del grande calcio internazionale.