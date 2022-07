Zaniolo, ora cosa fai? Mou prova a trattenerlo e spunta l'ipotesi rinnovo

TRATTATIVA IN STALLO

Mourinho crede nel progetto Roma e il numero ventidue sta accarezzando l'idea di restare

La pista Zaniolo-Juventus non è mai stata così fredda. Il colpo Dybala ha cambiato piani e prospettive dei giallorossi. José Mourinho sa di avere in mano una squadra che può lottare per le prime quattro posizioni e ora vuole trattenere a tutti i costi anche Nicolò Zaniolo, che appena due settimane fa sembrava già destinato ai bianconeri. Un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede nelle ultimissime ore.

La Juventus, impegnata negli ultimi giorni a chiudere l'affare Bremer, non ha soddisfatto le richieste economiche di Tiago Pinto. L'ultimo nome offerto come contropartita tecnica è stato quello di Arthur, ma i giallorossi hanno declinato la proposta. Inoltre i bianconeri dovranno pensare anche a un vice Vlahovic, mentre si fa sempre più concreta la pista Paredes. Un eventuale esborso economico, come quello richiesto dalla Roma per Zaniolo, andrebbe a esaurire il tesoretto dato dalla cessione di De Ligt.

Intanto a Trigoria José Mourinho sta cercando di convincere il numero ventidue a restare e sposare l'ambizioso progetto giallorosso. L'idea del portoghese sarebbe quella di schierare una formazione molto offensiva, un 3-5-1-1 con Zaniolo e Pellegrini nel ruolo di mezze ali votate all'attacco, Cristante o Matic davanti alla difesa e Dybala alle spalle di Abraham. L'avventura di Zaniolo nella Capitale potrebbe continuare e nel vortice delle trattative d'agosto si apre anche a una bozza di rinnovo, per una Roma che vuole fare il definitivo salto di qualità.