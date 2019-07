Zaniolo, l'agente: "Nessuna trattativa, è un patrimonio della Roma"

08/07/2019

"Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana". Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l'eventuale rinnovo. "Nicolò è un patrimonio della Roma. Non è mai stata fatta pressione al club o da parte del club per il rinnovo del contratto (valido fino al 2023 con ingaggio di 700.000 euro ndr). Con l'ex direttore sportivo Monchi e Ricky Massara - spiega Vigorelli - avevamo concordato di rivederci al termine della stagione per riadattare il contratto".



Allontanate pertanto le voci su un possibile trasferimento del giovane centrocampista alla Juventus nell'ambito di uno scambio con Gonzalo Higuain. Mano tesa poi al nuovo ds giallorosso Gianluca Petrachi, che aveva (anche) 'punzecchiato' il 20enne: "In attesa di incontrarlo, colgo l’occasione per fargli i complimenti pubblicamente per il suo nuovo incarico e per questa nuova sfida professionale. Petrachi ha già avuto modo di esprimere anche pubblicamente la stima per un giovane di talento come Zaniolo".