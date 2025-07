Roma, Wesley spinge per la cessione: il Flamengo pronto a dire sì in 24 ore

Ciò che manca alla chiusura della trattativa per Wesley riguarda proprio il possibile sostituto dell’esterno brasiliano, con il Flamengo che è in piena emergenza nel reparto dei terzini in un momento chiave della stagione. La vittoria nel derby Fla Flu di domenica ha aiutato il Mengão, che però con la cessione di Wesley si ritroverebbe con un solo terzino destro in rosa e due terzini sinistri (tra cui l’ex Juventus Alex Sandro) al momento in infermeria. Per questo motivo il tecnico dei rossoneri Filipe Luis sta cercando di convincere Wesley ad aspettare qualche giorno e nella giornata di ieri, durante il primo allenamento settimanale del Flamengo, c’è stato un colloquio in campo tra i due. L’esterno classe 2003 ha sottolineato la sua volontà di andare a Roma il prima possibile per mettersi subito a disposizione di Gasperini e iniziare la sua nuova avventura in Italia.