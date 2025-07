Roma, El Aynaoui: "Sono un centrocampista moderno, resistente e ho occhio per i gol"

Neil El Aynaoui ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Roma. "L'accoglienza è stata calorosa e appassionata, il che è davvero bello - ha detto il neo acquisto giallorosso -. I primi colloqui sono stati con Massara, ma voglio ringraziare i proprietari, la direzione e tutti al club per essersi presi cura di me così bene e aver facilitato il mio trasferimento". Poi subito qualche indicazione sulle sue caratteristiche. "Mi descriverei come un centrocampista moderno, dotato di buona resistenza e in grado di giocare in entrambe le metà campo - ha spiegato -. Sono sempre disposto a dare il massimo e percorro molte distanze". "Prima di giocare a centrocampo giocavo più avanti, quindi ho sempre avuto occhio per il gol - ha aggiunto -. Esistono dei sistemi che mi permettono di entrare nell’area, cosa che, come ho detto prima, mi piace e in cui sono bravo".