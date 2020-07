Under, parla l'agente: "Non c'è solo al Napoli, piace anche a un'altra big europea"

ROMA

Per Cengiz Under si profila un'estate caldissima sul mercato. L'esterno ormai è in uscita dalla Roma e sulle sue tracce si è già messo da qualche tempo il Napoli. Al momento si parla di un'offerta di De Laurentiis di circa 31 milioni di euro, ma nulla è ancora deciso, Il turco ha infatti altri estimatori in giro per l'Europa. Come ha precisato Misrad Turkan, uno dei rappresentanti del calciatore. "Su Cengiz non c’è solo il Napoli - ha spiegato-. Non posso fare nomi, ma attualmente su di lui c’è il pressing di un importantissimo club europeo".

Dichiarazioni importanti, che in casa Napoli non passeranno sicuramente inosservate. Soprattutto perché l'esterno giallorosso è stato individuato per sostituire Callejon e al momento è in cima alla lista dei desideri di Gattuso. "L’unico obiettivo del ragazzo però, al momento, è quello di concentrarsi ad aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi per queste ultime partite della stagione - ha fatto sapere intanto l'entourage di Under prendendo tempo -. Poi penseremo a prendere la strada migliore per lui". Il futuro di Under è ancora tutto da decidere.