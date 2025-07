Roma: Evan Ferguson vicino, spunta anche la suggestione Hojlund

Innanzitutto il costo, perché i Red Devils lo hanno pagato alla Dea settanta milioni di euro più dieci di bonus, motivo per cui cederlo ora vorrebbe dire minusvalenza. Eppure trovare un club disposto a spendere attualmente quella cifra è un'impresa particolarmente ostica, così che il Manchester United possa decidere di puntare su una formula come il prestito, al fine di rilanciare il danese dopo una stagione deludente con soli dieci gol all'attivo di cui quattro in Premier League. L'altro punto riguarda l'ingaggio che è di sette milioni di euro lordi, di fatto quattro netti, tuttavia un aiuto anche in questo caso dello United potrebbe fare comodo alla Roma e trovare così la quadra. Infine c'è la questione Artem Dovbyk: senza l'addio dell'ucraino, per il quale per ora non sono state ricevute offerte congrue, difficilmente arriverebbe Hojlund.