Roma, il prossimo colpo sarà Wesley. Il Flamengo conferma: “Cessione possibile”

Le novità delle ultime ore arrivano dal Brasile, con il Flamengo che nella notte ha vinto 1-0 il derby Fla-Flu contro il Fluminense. Nella sfida sentitissima in quel di Rio de Janeiro non ha giocato Wesley, con il tecnico del Flamengo Filipe Luis che ha deciso di tenerlo in panchina per 90 minuti. L’ex terzino di Chelsea e Atletico Madrid ha spiegato così la scelta di non far giocare l’esterno classe 2003: “C’è una possibilità concreta che vada via. Se dovesse succedere, la società cercherà un sostituto. Wesley è ansioso e preoccupato, come è normale che sia. Stiamo parlando di una decisione che coinvolge non solo la sua carriera, ma tutta la sua vita. Si è messo comunque a disposizione, ma non è nella miglior condizione mentale per giocare. Lo rispetto e cerco di aiutarlo”.