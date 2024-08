Roma: visite mediche approfondite per Djalò, Koné atteso nella Capitale. Contatti con Hummels

ROMA

I giallorossi rinunciano a Danso ("Deluso e arrabbiato") e si accordano con la Juve per il portoghese. Fatta per il centrocampista francese, contatti con Hummels

Sembrava tutto ormai fatto per l'arrivo di Kevin Danso alla Roma, difensore austriaco di proprietà del Lens, ma la doccia gelata per i giallorossi è arrivata nel giorno delle visite mediche. Il giocatore, infatti, non ha superato l'idoneità sportiva, sarebbe stato riscontrato un pregresso problema cardiaco e la società dei Friendkin ha preferito non portare a termine la trattativa. Danso dunque è tornato al Lens. A questo punto la Roma è corsa ai ripari chiudendo con la Juve per Tiago Djalò per un prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni più 1 di bonus. Ma il giocatore sta effettuando visite mediche approfondite perché la Roma vuole avere certezze sulle sue condizioni fisiche dopo la rottura del crociato. Intanto è fatta per Manu Koné: 20 milioni più tre di bonus l'offerta al Borussia M'Gladbach, trattativa in chiusura. Il centrocampista francese, per cui è pronto un contratto quinquennale a 2,8 milioni l'anno, è atteso a Roma nel pomeriggio. Continuano i contatti con Hummels, svincolato dopo la fine dell'avventura al Dortmund.

DANSO SUI SOCIAL: "DELUSO E ARRABBIATO"

"Sono deluso e arrabbiato per il corso dei giorni scorsi e per il mancato trasferimento all'AS Roma. Soprattutto, sono molto sorpreso dal presunto motivo della cancellazione del trasferimento. Sia i medici di ÖFB che il reparto medico di RC Lens mi hanno accompagnato da vicino negli ultimi anni e mi hanno regolarmente esaminato", ha spiegato il giocatore. "L'ultima volta che sono stato controllato a Lens era all'inizio della stagione, non è mai stata rilevata alcuna criticità". Danso ha poi concluso così: "Ecco perché le interpretazioni della visita medica a Roma sono molto irritanti per il mio ambiente, per me e per niente comprensibili. Discuterò ora la mia situazione con i responsabili di Lens e OFB e mi preparerò per ciò che mi attende".

IPOTESI HUMMELS

Un altro francese nella Capitale potrebbe essere Loic Badé del Siviglia, col difensore 24enne vicecampione olimpico che sarebbe entrato nei radar della Roma. Secondo RMC Sport i capitolini sarebbero pronti a presentare un'offerta di 20 milioni agli andalusi. Ghisolfi valuta però altre alternative, come lo svincolato Mats Hummels. Il tedesco, infatti, potrebbe essere una soluzione last minute e, secondo quanto emerso, i giallorossi avrebbero già avviato i sondaggi del caso.

VISITE PER SAELEMAEKERS

Infine capitolo Saelemaekers: accordo totale con il Milan per lo scambio con Abraham. Il giallorosso andrà a Milano, con un ingaggio più basso rispetto ai 6 milioni di euro percepiti attualmente. La formula pensata dai due club è quella del prestito secco per entrambi. Abraham è già volato a Milano e in mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, anche per l’esterno belga sono in programma le visite mediche.