Roma, Under rinnova fino al 2023: "Ho realizzato il mio desiderio"

Dopo il rinnovo di Nicolò Zaniolo, la Roma blinda un altro dei suoi gioielli: è ufficiale il prolungamento del contratto di Under fino a giugno 2023 (l'attuale scadeva nel 2022. "Sono arrivato a Roma due anni fa e da allora, giorno dopo giorno, mi sono affezionato sempre di più a questa città, a questi colori e a questi tifosi”, ha commentato l'esterno turco classe 1997. “É un momento davvero felice per me, ringrazio il Club per aver deciso di realizzare il mio desiderio di continuare a giocare per la Roma”.

Respinto dunque l'assalto del Bayern Monaco, in pressing sul giocatore, che in questo pre-campionato ha convinto appieno il tecnico Paulo Fonseca. “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro - ha commentato il ds giallorosso Gianluca Petrachi - Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al massimo le sue potenzialità qui alla Roma, il posto ideale per continuare a crescere”.

