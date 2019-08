Roma, tutto su Rugani: 30 milioni alla Juventus

Dopo la vittoria ai rigori sul Real Madrid, Paulo Fonseca aveva disegnato il ritratto del difensore centrale che desiderava e la Roma non ci ha messo molto a trovarlo: nelle prossime ore incontro, forse decisivo, con la Juventus per acquistare a titolo definitivo Daniele Rugani. "Non deve essere lento e deve avere esperienza" le parole del portoghese e il difensore bianconero risponde a queste caratteristiche nonostante la giovane età (25 anni appena compiuti). Roma, Real sconfitto ai rigori

Rugani era entrato anche nel mirino di Arsenal e Wolverhampton ma preferisce restare in Serie A, l'offerta della Roma (che era interessata pure a Lovren) calza dunque a pennello. Giallorossi e Juve trattano sulla base di un prestito oneroso (da 4-5 milioni di euro) più obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni per una cifra complessiva molto vicina ai 30 milioni. Al giocatore invece un contratto da 3 milioni di euro all'anno (bonus compresi), in salita rispetto agli attuali due.

Sarebbe un'ulteriore boccata di ossigeno per le casse juventine con la conseguente conferma di Merih Demiral, che ha colpito Sarri in questo precampionato. La Roma, invece, troverebbe il rinforzo sperato e completerebbe il reparto dopo le acquisizioni di Mancini e Spinazzola.