Roma, sprint vincente per Veretout: trovato l'accordo

16/07/2019

La Roma sembra aver avuto ragione del Milan nello sprint per Jordan Veretout . Al termine dell'incontro con l'agente del giocatore francese, Mario Giuffredi, il club giallorosso avrebbe trovato l'intesa definitiva per il suo trasferimento nella Capitale. Alla Fiorentina, club di appartenenza del 26enne centrocampista, dovrebbero andare 17 milioni di euro più altri 2 di bonus. Per Veretout contratto di cinque anni.

Alla fine anche il giocatore, che inizialmente sembrava preferire il Milan, si sarebbe convinto del passaggio ai giallorossi, pronti a migliorare l'offerta rossonera con 2,5 milioni di euro più bonus (facile) per arrivare a circa 3 a stagione.



A questo punto il Milan valuta Jean Michel Seri in uscita dal Fulham retrocesso in Championship, che un anno fa lo prelevò dal Nizza per 30 milioni di euro. La proposta dei rossoneri per l'ivoriano è di un prestito oneroso a 2 milioni di euro e un diritto di riscatto a 15. C'è disponibilità da parte degli inglesi ma sul giocatore si sta muovendo pesantemente il Galatasaray.