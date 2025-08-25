Spezia prende Beruatto e lavora al ritorno di Maggiore

Lo Spezia corre ai ripari dopo l'amaro esordio in campionato contro la Carrarese. Chiuso in queste ore l'arrivo dell'esterno sinistro Pietro Beruatto dal Pisa in prestito con diritto di riscatto. Il nuovo giocatore si unirà agli allenamenti di Luca D'Angelo da mercoledì e potrebbe già essere convocato sabato sera per la partita contro il Catanzaro, che lo Spezia affronterà in piena emergenza infortuni. Il club bianco tenterà negli ultimi giorni di calciomercato di piazzare Verde e Colak, fuori dal progetto, e forse anche Zurkowski il cui ingaggio è fuori parametro. Anche Lapadula, dopo un'estate da separato in casa, potrebbe a sua volta lasciare il club, ma lo Spezia non vuole accettare di pagare incentivi all'esodo. Le cessioni sbloccherebbero il ritorno di Giulio Maggiore, cresciuto nelle giovanili aquilotte e attualmente alla Salernitana in serie C.